يحفز الأيض فيقل الوزن ويحرق الدهونيخفف انسداد الجيوب الأنفية ويقلل الصداعيهدئ الجهاز العصبي ويقلل الشعور بالألميخلصك من السموم ويحفظ حيوية البشرةلا تجعل المذاق غير المحبب للماء الدافئ يحرم جسمك من فوائده الـ5 التي أثبتتها دراسة أمريكية حديثة، ونشرها موقع «هارفارد»، إذ يساعد في تخفيف انسداد الجيوب الأنفية ويقلل الشعور بالصداع، وينشط الجهاز الهضمي ويرفع قدرته على التخلص من النفايات، كما يهدئ الجهاز العصبي ما يخفف الشعور بآلام التهاب المفاصل، وتقليل فرص الإصابة بالإمساك، والمساهمة في فقدان الوزن بتحفيز عملية الأيض وزيادة حرق الدهون، علاوة على تحسين الدورة الدموية وتوسيع الشرايين والأوردة ما يمكنها من حمل الدم بشكل أفضل لأنحاء الجسم، ويقي من ارتفاع الضغط وأمراض القلب. وأخيراً تخليص الجسم من السموم والحفاظ على حيوية البشرة.ينشط الجهاز الهضمي ويخلصه من النفايات