قررت محكمة في العاصمة الكورية الجنوبية سيول (الإثنين)، رفض اعتقال جونغ تشانغ-أوك، بعدما رمى الرئيس مون جيه-إن بحذائه أثناء زيارته للبرلمان الأسبوع الماضي. وبرر القاضي عدم الاستجابة لطلب النيابة بإصدار مذكرة اعتقال ضد المتهم قائلا: «المشتبه به اعترف بالتهمة.. ولست قلقاً من لجوئه لتدمير الأدلة أو الهروب، خصوصا أن الحذاء وقع على بعد أمتار من الرئيس». وكانت الشرطة اعتقلت جونغ لحظة الواقعة بتهمة عرقلة المهمات الرسمية للرئيس ودخوله المبنى لأغراض غير مشروعة. في المقابل، قال محامي جونغ في مرافعته أمس: «إصدار مذكرة اعتقال ضد موكلي جريمة تنتهك حرية التعبير وحرية الصحافة».