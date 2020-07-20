وصفت المغنية الإماراتية أحلام الشامسي صديقتها اللبنانية إليسا بالنجمة الكبيرة ذات الاسم اللامع والصادقة والإنسانية. وأعربت أحلام عن سعادتها وفخرها بصداقتها أثناء ردها على احتفال إليسا بمرور 20 عاما على انطلاقتها الفنية ونجاحها في عالم الأغنية العربية. وأعادت أحلام (الإثنين) تغريدة لإليسا، على حسابها في «تويتر»، أرفقتها بتعليق: «أنا أوائل الناس اللي يفتخرون بنجمة كبيرة صادقة، عفوية، محبة، إنسانة وصديقة اسمها لامع وكبير».وكانت إليسا احتفلت (الأحد) بمرور عقدين على مسيرتها الفنية، إذ نشرت صورة على حسابها في «تويتر» وعلقت عليها: «أول مسيرتي كانت صعبة بسبب الانتقادات، بس تخطيت كل شيء بقوة ولأنو أبويا علّمني ما خافش ودايماً أواجه قدري.. اليوم عم بحتفل بعشرين سنة نجاح الحمد لله وضميري مرتاح. ليش؟ لأنو بدل ما كون ضحية، قررت كون صاحبة رأي».وكشفت إليسا البوستر الرسمي الأول لألبومها الجديد، عبر حسابها في «أنستقرام»، وظهرت فيه تنظر للمرآة في غياب وجهها من الصورة، وكتبت على البوستر: «قريباً»، في إشارة إلى اقتراب موعد إصدار ألبومها الجديد، بعدما شهد العديد من التأجيلات بسبب تفشي فايروس كورونا. كما تستعد لطرح أغنية من ألبومها الجديد، من كلمات أمير طعيمة، وألحان رامي جمال، وتوزيع الموسيقي كريم عبدالوهاب، ولم يُكشف عن اسمها حتى تكون مفاجأه للجمهور، لكنها تحمل طابعا دراميا باللهجة المصرية.