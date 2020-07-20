بعدما قررت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة (الإثنين) تأجيل نظر قضيتها الثانية بتهمة التحريض على الفسق والفجور، قالت سما المصري في أول تصريح إعلامي لها من داخل السجن الذي تقضي فيه عقوبة الحبس لمدة 3 سنوات مع غرامة 300 ألف جنيه: «مكنش قصدي حاجة خالص من الفيديوهات دي، ولا كان عندي نية وحشة فيها خالص.. أنا بعتذر للناس كلها على اللي حصل». وتابعت باكية: «كل اللي حصل أني كنت فاكرة أني بعيش حياتي عادى جدّاً على السوشيال ميديا زي باقي الناس، مكنتش أعرف أن فيديو بعوم فيه في حمام السباحة هيعملي مشاكل أوي كده، وبقول للناس متزعلوش مني، وجمهوري متزعلوش مني، وإن شاء الله ربنا يفكها عني وعن كل واحد مضايق، ويا ريت تفضلوا فاكريني وشكرا».يذكر أن سما المصري تواجه اتهاماً جديداً في دعوى قضائية حديثة تضم حافظة مستنداتها 5 فيديوهات مخلة بالآداب.