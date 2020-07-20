تشير النتائج الأولية لتجربة سريرية إلى فعالية علاج جديد لمرض كوفيد 19 الذي يسببه فايروس كورونا، إذ يقلل هذا العلاج بشكل كبير من عدد المرضى الذين يحتاجون إلى رعاية مركزة، وذلك وفقًا للشركة البريطانية التي طورته.

ويستخدم هذا العلاج بروتينًا يسمى «إنترفيرون بيتا» والذي ينتجه الجسم عندما يصاب بعدوى فايروسية.

ويتم استنشاق البروتين مباشرة في رئتي المرضى الذين يعانون من الإصابة بفايروس كورونا، وذلك باستخدام البخاخات، على أمل أن يحفز ذلك الاستجابة المناعية للمرضى.

وتشير النتائج الأولية إلى أن هذا العلاج قلل من احتمالات إصابة مرضى كوفيد 19 بأعراض شديدة مثل الحاجة إلى أجهزة تنفس صناعي بنسبة 79٪.

وكان المرضى أكثر قربا للتعافي بنسبة مرتين إلى ثلاث مرات إلى الحد الذي لم تتأثر فيه الأنشطة اليومية بسبب مرضهم.

وأشارت التجارب إلى انخفاض ملحوظ في أعداد الإصابات بضيق التنفس بين المرضى الذين تلقوا هذا العلاج، بالإضافة إلى ذلك، انخفض متوسط ​​الوقت الذي يقضيه المرضى في المستشفى بمقدار الثلث.