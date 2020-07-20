لا تجعل المذاق غير المحبب للماء الدافئ يحرم جسمك من فوائده الـ5 التي أثبتتها دراسة أمريكية حديثة، ونشرها موقع «هارفارد»، إذ يساعد في تخفيف انسداد الجيوب الأنفية ويقلل الشعور بالصداع، وينشط الجهاز الهضمي ويرفع قدرته على التخلص من النفايات، كما يهدئ الجهاز العصبي ما يخفف الشعور بآلام التهاب المفاصل، وتقليل فرص الإصابة بالإمساك، والمساهمة في فقدان الوزن بتحفيز عملية الأيض وزيادة حرق الدهون، علاوة على تحسين الدورة الدموية وتوسيع الشرايين والأوردة ما يمكنها من حمل الدم بشكل أفضل لأنحاء الجسم، ويقي من ارتفاع الضغط وأمراض القلب. وأخيراً تخليص الجسم من السموم والحفاظ على حيوية البشرة.1 يخفف انسداد الجيوب الأنفية ويقلل الصداع2 ينشط الجهاز الهضمي ويخلصه من النفايات3 يهدئ الجهاز العصبي ويقلل الشعور بالألم4 يحفز الأيض فيقل الوزن ويحرق الدهون5 يخلصك من السموم ويحفظ حيوية البشرة