قررت محكمة استئناف الدقي (الأحد) تحديد جلسة 16 سبتمبر القادم لنظر استئناف الفنان المصري محمد رمضان على الحكم الصادر بحقه بالسجن سنة والغرامة 30 ألف جنيه لاتهامه بسب وقذف الطيار أشرف أبو اليسر، المعروف إعلاميا بـ«الطيار الموقوف».وكان مجدي حلمي محامي الطيار المفصول من عمله بسبب استضافته محمد رمضان في كابينة الطائرة، أقام دعوى أخيراً ضد رمضان لنشره فيديوهات مستغلاً شبكة الإنترنت بطريقة تؤدى إلى توجيه الجمهور والرأى العام إلى المساس والإساءة بسمعة وشرف ومكانة أبو اليسر، كما ادعى عليه بمطالبته بمبلغ 9.5 مليون جنيه، علاوة على الاستهزاء به أثناء تصويره أحد أعماله داخل مستشفى، ما دفع قاضي محكمة جنح الدقي لإصدار حكمه في ساعة متأخرة من مساء الخميس الماضي بحبس رمضان سنة وكفالة وغرامة 30 ألف جنيه.ومن جهته، تقدم وكيل محمد رمضان المحامي أحمد الجندي (السبت) باستئناف الحكم الابتدائي، فيما سدد مبلغ الكفالة المالية المقدرة من المحكمة، وأجل دفع الغرامة لحين موعد جلسة محكمة الاستئناف.