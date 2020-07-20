طرح الفنان عبدالمجيد عبدالله فيديو كليب أغنيته الجديدة «هانت عليك»، عبر قناته الرسمية على «يوتيوب» أمس (الأحد)، واحتفل بها مع جمهوره، بتدوينه على حسابه في «تويتر» كتب فيها: «أخيراً نزلت الأغنية.. أتمنى تعجبكم وتحسّوها أكثر، فيها كلام صادق ولحن بسيط، لكنه شجى وتوزيع يليق بفخامة العمل». وبهذه الأغنية استبق أمير الطرب، كما يلقبه معجبوه، ألبومه المنتظر إصداره قريباً، والذي يضم 10 أغنيات جديدة، تولى تلحينها والإشراف الكامل عليها الملحن ياسر بوعلي. يذكر أن عبدالمجيد عبدالله طرح عدداً من الأغنيات «السنغل» خلال الفترة الأخيرة، منها «عادت عليكم» و«معك معك»، بينما صدر آخر ألبوماته عام 2015، بعنوان «اسمعني».