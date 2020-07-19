كشف الرئيس التنفيذي لـ«موڤي سينما» سلطان الحكير، عن موعد إطلاق العرض الأول للفيلم السعودي «شمس المعارف»، الذي تقرر أن يكون في يوم الأربعاء الموافق ٢٢ من شهر يوليو الجاري في صالات موڤي سينما الواقعة في العرب مول بجدة، فيما ستفتتح عروض الفيلم الخاصة في الرياض يوم السبت الموافق ٢٥ من شهر يوليو الجاري في موڤي سينما «يوو وك»، ويلي ذلك العرض العام للجمهور في دور السينما السعودية ابتداءً من أول أيام عيد الأضحى المبارك الموافق 31 من شهر يوليو.وعبّر الحكير عن اعتزازه بالاحتفاء بالأفلام السعودية الحديثة والمميزة من خلال شبكة صالات «موڤي سينما».ومن المقرر أن يُصاحب العرض الأول لفيلم «شمس المعارف» احتفالية بحضور مخرج الفيلم فارس قدس، والبطل والمنتج صُهيب قدس، بمشاركة طاقم الفيلم ونخبة من صناع السينما السعوديين والفنانين والإعلاميين ورواد التواصل الاجتماعي.ويعد فيلم «شمس المعارف» أحد الأفلام التي حصلت على دعم من مؤسسة البحر الأحمر السينمائي عن طريق «صندوق تمهيد»، وكان مقرراً له أن يُعرض في افتتاح المهرجان في شهر مارس الماضي، إلا أن المهرجان تأجل بسبب جائحة «كورونا».وتدور أحداث الفيلم في قالب كوميدي حول مراهق في المرحلـة الثانويـة يصنـع مقاطـع يوتيـوب بالتعـاون مـع صديقـه، تواجهه عدة مواقف في المدرسة تجعله يقـرر صنـع فيلـم روائـي طويل بدون ميزانية.شارك في بطولة الفيلم النجم براء عالم الذي جسّد الدور الرئيس في الفيلم، وتعد هذه التجربة السينمائية الأولى له بعد أعماله على منصات الإنترنت، وتم تصويره بمدينة جدة تحت إدارة الأخوين فارس وصُهيب قدس وإنتاج مؤسسة شريط للإنتاج الإعلامي.وأوضح مخرج العمل فارس قدس، أن حكاية «شمس المعارف» تحتفي بكل مراحل صناعة المحتوى السعودي من وجهة نظر مراهق، متمنياً أن يجد الفيلم الأصداء المأمولة عند الجمهور وأن يقدم لهم ما يتطلعون له من المتعة والجودة.يذكر أن حقوق توزيع الفيلم محلياً وعالمياً مملوكة لشركة التوزيع السعودية سينيويفز فيلمز، التي تهتم بشكل رئيس بدعم الإنتاج السينمائي السعودي والسعي لإيصاله للجمهور المحلي والدولي عبر شبكات السينما التجارية والمهرجانات والمنصات الرقمية، بهدف دعم وتمكين صنّاع الأفلام السعوديين وخلق المزيد من فرص الوصول إلى شرائح جماهيرية أوسع، إضافة إلى فتح قنوات اتصال مع العواصم السينمائية العالمية يتم من خلالها تسويق الفيلم السعودي خارجياً وجلب الأفلام العالمية المميزة والمتنوعة إلى المملكة.