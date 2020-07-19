قال مسؤول حكومي في بلدية بكين، (الأحد)، إن المدينة ستخفض مستوى استجابة الطوارئ لتفشي فايروس كورونا في العاصمة الصينية إلى المستوى الثالث، من المستوى الثاني، بدءا من 20 يوليو.

وكانت المدينة أعلنت المستوى الثاني في 16 يونيو، بعد اكتشاف حالات إصابة بفايروس كورونا المستجد مرتبطة بسوق شينفادي لبيع المواد الغذائية بالجملة في منطقة واقعة بجنوب غرب بكين.

ومنذ 11 يونيو، سجلت بكين ما يصل إلى 335 حالة إصابة على صلة بهذه السوق، لكن لم يتم الإبلاغ عن أي حالات جديدة على مدى الأسبوعين الماضيين.

ونقل موقع «سكاي نيوز» عن نائب أمين بلدية بكين ليو باي قوله «إن مخاطر الإصابة بفايروس كورونا في بكين.. ونقلها إلى مناطق أخرى منخفضة، والوضع العام للتعامل مع الجائحة تحت السيطرة».

وبعد خفض مستوى استجابة الطوارئ للفايروس، ستعيد بكين فتح المتنزهات والأماكن السياحية وصالات الألعاب الرياضية والمكتبات والمتاحف، لكنها ستحد من عدد المترددين عليها بنسبة 50%.

وقال ليو إنه سيتم السماح بعقد مؤتمرات لا يزيد عدد المشاركين فيها على 500، بينما من المتوقع إعادة فتح المعارض ودور السينما وإقامة المباريات الرياضية تدريجيا.