أكد رئيس الإدارة المركزية لشؤون الطب الوقائي بوزارة الصحة المصرية الدكتور محمد عبدالفتاح، أن بلاده تجاوزت ذروة انتشار فايروس كورونا، وأنه يتم العمل على إنتاج لقاح ضد كورونا «إكسفورد»، ونتائجه واعدة ومبشرة وسيكون جاهزا في أكتوبر القادم.

وقال عبدالفتاح خلال لقاء عبر قناة «إكسترا نيوز» إن هناك انخفاضًا بصورة ملحوظة في عدد الإصابات بكورونا في مصر، مشددًا على استمرار الالتزام بالإجراءات الوقائية لمواجهة الفايروس، مضيفًا: «تجاوزنا فترة الذروة فى انتشار الفايروس، ولكن أي شعور بالأمان الكاذب يؤدي إلى تخفيف الإجراءات الاحترازية ما قد يؤدي إلى رفع الحالات مرة أخرى».