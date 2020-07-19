رصد أطباء ألمان مجموعة من المؤشرات التحذيرية لنقص السكر في الدم، أهمها الاستيقاظ ليلاً للشعور بالجوع والعطش. ووفق DW (الأحد) أكد الأطباء أن مستوى السكر الطبيعي بالدم بين 70-140 ميلغراماً في كل 100 ميللتر من الدم، محذرين من أعراض تنذر بنوبة نقص السكر، هي: التعرق البارد، وارتعاش اليدين، وتسارع نبضات القلب وارتفاع ضغط الدم، وشحوب الجلد، والدوار، والجوع الشديد، واتساع حدقة العين، وفي حالات نادرة غثيان وتقيؤ، وقد تتطور إلى الشعور بالغضب والعنف، واضطراب النظر ومشكلات بالنطق وصداع وضعف القدرة على التركيز. ونصح الأطباء بتناول عصير التفاح أو بعض الفاكهة لتجنب نوبة انخفاض السكر.1 التعرق البارد وارتعاش اليدين والدوار2 تسارع النبض وارتفاع ضغط الدم3 شحوب الجلد والشعور بالجوع الشديد4 اتساع بحدقة العين وغثيان وتقيؤ5 ضعف التركيز ومشكلات في النطق