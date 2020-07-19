لم تتعرض الممثلة المصرية رانيا يوسف للهجوم هذه المرة بسبب فساتينها الفاضحة، بل لنشرها صورتين لها على حسابها في «تويتر» (الأحد)، إحداهما بالحجاب وأخرى بفستان كاشف، وبطريقة «الكوميكس»، كتبت على الأولى: «لما تكونوا مرتبطين»، وعلى الثانية: «أول ما تفركش معاها»، لتنهال عليها الانتقادات الغاضبة، فيما اعتبرها مغردون تتنمر بمرتديات الحجاب، وكتب أحدهم: «كيف تحاربي التحرش وتتنمري على المحجبات.. الست المصرية المحترمة مش بتخلع الحجاب لما تتطلق». وكتب آخر: «‏إسفاف وابتذال المفروض عليكي كمشهورة تكوني قدوة للناس.. عيب». يأتي ذلك في وقت اتخذت فيه يوسف خطوات ضد المتحرشين وفضحهم بنشر صورهم وطالبت سلطات مصر بإقرار قانون رادع.