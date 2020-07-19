كشفت دراسة كورية حديثة أن المصابين بفايروس كورونا ممن تراوح أعمارهم بين 10-19 أكثر نقلاً للعدوى داخل منازلهم، مقارنة بالأطفال الأصغر سنّاً والبالغين الأكبر عمراً. ونقلت وكالة «بلومبرغ» (الأحد) نسخة من نتائج الدراسة التي نشرها موقع المركز الأمريكي لمكافحة الأمراض والوقاية منها، إذ تتبع باحثو كوريا الجنوبية نحو 60 ألفاً من المخالطين لـ5706 مصابين بالفايروس المستجد. وخلصوا إلى أنه في المتوسط، يلتقط العدوى 18.6% من مخالطيهم بالمنازل خلال 10 أيام من اكتشاف الحالة الأولى بالمنزل ذاته، وهو أعلى معدل انتقال بين المجموعات التي خضعت للدراسة، بينما نقل الأطفال الأقل من 10 سنوات العدوى بنسبة 11.8%.