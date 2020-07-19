حذف «تويتر» تسجيلا مصوراً أعاد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب تغريده من مدير وسائل التواصل في البيت الأبيض دان سكافينو، فيما أرجعت المنصة الإجراء لأسباب حقوق النشر. واختفى التسجيل المتضمن موسيقى لفرقة «لينكين بارك» من حساب ترمب في وقت متأخر ليل (السبت)، مع إخطار: «تم تعطيل هذه الوسائط بناء على بلاغ من مالك حقوق النشر». وقال ممثل «تويتر» في بيان بالإيميل: «تلقينا إشعارا يستند لقانون حقوق النشر من شركة «ماشين شوب إنترتينمنت»، التي تعود ملكيتها إلى فرقة الروك، بحسب قاعدة بيانات لومين التي تجمع طلبات إزالة المواد عبر الإنترنت». في المقابل، لم يرد البيت الأبيض على طلب التعقيب.