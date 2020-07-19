بعد صراع استمر 130 يوما مع فايروس كورونا، أعلن مستشفى ساوثهامبتون البريطاني (الأحد) شفاء فاطمة بريدل، صاحبة أطول فترة إصابة بالمرض حول العالم. ووفق صحيفة «ذا صن» البريطانية، قضت بريدل 105 أيام على أجهزة التنفس الصناعي بينها 40 يوماً في غيبوبة تامة، إثر تدهور حالتها وإصابتها بالالتهاب الرئوي والإنتان (تعفن الدم). ورغم تفاقم حالتها، تمكنت بريدل (35 عاماً) من تحقيق رقم قياسي بتجاوزها كيث واتسون الذي تغلب على المرض بعد 95 يوما، وستيف وايت الذي شفي بعد 92 يوماً. وتستعد بريدل للعودة لمنزل الزوجية للقاء زوجها تريسي (56 عاما) الذي شفي أيضا ولم يتقابلا منذ دخولها المستشفى.