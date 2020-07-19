كشف علماء كلية كينغز كوليدج لندن أن «كوفيد-19» يأتي في 6 أشكال مختلفة، لكل منها أعراض مختلفة. وأكد الباحثون أن من يحتاجون دعم التنفس يذهبون إلى المستشفى بعد نحو 13 يوماً من ظهور الأعراض الأولية. ووفق صحيفة «ديلي ميل» البريطانية، ترجح قائدة الدراسة الدكتورة كلير ستيفز أن الكشف المبكر عن العدوى الشديدة في اليوم الـ5 على الأكثر تساعد في إنقاذ أرواح المئات. ورغم تأكيد هيئة الخدمات الصحية الوطنية البريطانية أن السعال المستمر والحمّى وفقدان الذوق والشم هي الأعراض الرئيسيّة لـ"كوفيد-19"، أكد العلماء أن نتائج الذكاء الاصطناعي الذي استخدم في الدراسة أظهر عدة أعراض مختلفة، منها الارتباك والصداع وآلام العضلات والإرهاق. لافتين إلى اكتشافهم 6 مجموعات من فايروس كورونا، لكل منها أعراضه المختلفة: 1. شبيهة بالإنفلونزا دون حمى: يعاني الناس في هذه المجموعة من الصداع وفقدان الشم وآلام العضلات والسعال والتهاب الحلق وآلام في الصدر من دون حمى. 2. شبيهة بالإنفلونزا مع الحمّى: يعاني مرضى هذه المجموعة من الصداع وفقدان الشم والسعال والتهاب الحلق وبحّة في الصوت والحمّى وفقدان الشهيّة. 3. فايروس الجهاز الهضمي: يعاني أفراد هذه المجموعة من الصداع وفقدان الشم وفقدان الشهيّة والإسهال والتهاب الحلق وآلام الصدر وعدم السعال. 4. فايروس التعب الشديد: يعاني مرضى هذه المجموعة من الصداع وفقدان الشم والسعال والحمى وبحّة في الصوت وألم في الصدر والتعب. 5. فايروس الارتباك الشديد: يعاني مرضاه من الصداع وفقدان الشم وفقدان الشهيّة والسعال والحمى والبحّة والتهاب الحلق وآلام الصدر والتعب والارتباك وآلام العضلات. 6. فايروس شديد يهاجم البطن والجهاز التنفسي: يشكو مرضى هذه الفئة من مجموعة كاملة من الأعراض كالصداع وفقدان الشم وفقدان الشهيّة والسعال والحمى وبحّة في الصوت والتهاب الحلق وآلام في الصدر والتعب والارتباك وآلام العضلات وضيق التنفّس والإسهال وآلام البطن.