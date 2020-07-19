8 أفريقيات يعتدين على لاعب كرة بمنطقة نايف في دبي

تعرض لاعب كرة إفريقي إلى اعتداء بالضرب والعض والسب من عصابة مؤنثة من جنسيته، اعترضت طريقه مساء في منطقة نايف، بينما كان يسير مشياً على الأقدام باتجاه مركبته على الضفة الثانية من الشارع.

وسرقت الفتيات منه بالقوة والإكراه سلسلة ذهبية، وساعة ثمينة، وهاتفه المتحرك، ومحفظته الشخصية التي كانت تحتوي على مبلغ من المال، وبطاقات رسمية، قبل أن يتمكن من السيطرة على واحدة من النساء المتهمات، ويصطحبها إلى مركز شرطة المنطقة.

وبحسب ما نشرته صحيفة «البيان» الإماراتية أفاد المجني عليه في تحقيقات النيابة العامة، أنه بينما كان يمشي مساء باتجاه مركبته في منطقة نايف، استوقفته امرأة افريقية، وهي المتهمة في هذه الدعوى، وعرت عليه خدمات التدليك والرذيلة، ولما أخبرها بأنه لا رغب في ذلك غضبت ودفعته بكلتا يديها من دون سبب، ليتفاجأ بمجموعة نسوة يهجمن عليه، حيث نزعت إحداهن سلسلة ذهبية من رقبته، وعضته أخرى بيده للحصول على هاتفه بعد التسبب له بجرح في ساعد يده اليسرى، بينما سرقت ثالثة من جيبة محفظة نقوده وبطاقات ملكية السيارة والرخصة، الى جانب ساعة ثمينة.

وأضاف انه لما لاحظ وحشية النساء اللائي هجمن عليه، هرب من المكان، وعاد سريعا إليه مستعينا بصديق له، وشاهد المتهمة التي استوقفته، فأمسك بها واقتادها إلى مركز شرطة المنطقة، ومن ثم توجه الى المستشفى لتلقي العلاج، وعاد إليه للإدلاء بإفادته.

وذكر المجني عليه أنه لا يتذكر بالتحديد عدد النسوة اللائي هجمن عليه لكن قدر العدد بـ 8-10 نساء، وأن الشارع الذي يسير فيه كان مكتظا بالمارة والإضاءة.