تساقط 50-100 شعرة يوميا أمر طبيعي، لاسيما أنها تعاود النمو مرة أخرى وبنفس السرعة. ووفق الأكاديمية الأمريكية للأمراض الجلدية، تؤدي 5 أسباب إلى تباطؤ نمو الشعر أو توقفه، ما يؤدي إلى الصلع المبكر، أهمها الضغط والتوتر والإجهاد، أو الإصابة بأمراض الغدة الدرقية وفقر الدم وداء الثعلبة، والتهابات فروة الرأس مثل السعفة، علاوة على استخدام بعض الأدوية المعالجة للسرطان وارتفاع الضغط والتهاب المفاصل ومشكلات القلب، كما ينتج عن العوامل الوراثية ترقق بويصلات الشعر يبدأ بعمر 30-40، ناهيك عن الأغذية المفتقرة للبروتين والحديد، والتغيرات الهرمونية، خلال الحمل والبلوغ وانقطاع الطمث، وبعض الأمراض مثل التهاب الأمعاء والقولون التقرحي.