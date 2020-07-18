احتفل العالم أمس (الجمعة) باليوم العالمي للإيموجي، الذي يصادف 17 يوليو من كل عام، وهو اليوم الذي أطلقت فيه شركة «أبل» في عام 2002 تلك الأيقونات الشهيرة التي يتناقلها مستخدمو شبكة الإنترنت للتعبير عن مشاعرهم. ولأن يوم الإيموجي هذا العام تزامن مع تعرض العالم لجائحة فايروس «كورونا» المستجد، كشفت شبكة CNN أن الإيموجي الأكثر تداولا في المحادثات التي دارت عن كورونا كان الوجه ذا الكمامة، كما استخدم رواد الإنترنت الوجه الذي يشعر بالغثيان والآخر الذي يتقيأ، وكذلك الذي يعطس، وأخيرا الوجه الممسك بترمومتر لقياس درجة الحرارة.وتصدر الوجه المصحوب بدموع الفرح قائمة الأكثر استخداما على موقع «تويتر» في شهر أبريل الماضي، خلال الأيام الأولى لتفشي الفايروس على مستوى العالم، يليه الوجه الذي يبكي بصوت عال والمناشد للمساعدة والذي يتدحرج على الأرض ضاحكاً، ثم القلب الأحمر، والبريق والوجه المبتسم بعيون القلب، ثم اليدان المتصافحتان، والوجه المبتسم بعيون مبتسمة والوجه المبتسم مع قلوب.يذكر أن إيموجي التعبير عن المشاعر يبلغ حاليا 3304 إيموجيات، وتشير إحصاءات «فيسبوك» أن المستخدمين يتناولون 5 مليارات إيموجي يوميا خلال الدردشة على تطبيق ماسنجر وحده.