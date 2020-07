كشفت «أبل» أن بإمكان مالكي هواتف آيفون القديمة طلب الحصول على تعويضات كجزء من اتفاقية تسوية أبرمت في وقت سابق من هذا العام، لتسدل الستار على معركة قانونية استمرت سنوات حاولت فيها الشركة الأمريكية تخفيف رد الفعل العالمي الذي أثاره اعترافها باستخدام تحديثات الأنظمة لإبطاء الأجهزة الأقدم من iPhone.وألزم القضاء الأمريكي الشركة بدفع تعويضات يصل مجموعها إلى 500 مليون دولار للعملاء، وتنطبق التسوية على مشتري iPhone 6، و6 Plus و6s Plus و7 و7 Plus وSE قبل 21 ديسمبر 2017 وعانوا من مشاكل في الأداء. إذ سيحصل أصحاب الهواتف على 25 دولارا لكل هاتف مشمول بالتسوية التي وافقت عليها الشركة، أي أن بإمكان الشخص الذي يمتلك هواتف مشمولة الحصول على تسويات متعددة، شريطة أن يقدم مطالبة عبر الإنترنت أو البريد بحلول 6 أكتوبر القادم للحصول على التعويض.واعترفت «أبل» في ديسمبر 2017 باستخدام تحديثات البرامج لإبطاء أجهزة iPhone القديمة، وأشار البعض إلى أن «أبل» فعلت ذلك لإجبار المستخدمين على الترقية إلى هواتف أحدث. فيما اعتذرت الشركة في وقت لاحق وعرضت استبدال البطارية لعملائها مقابل 79 دولارا، وخفضت بعد ذلك إلى 29 دولارا.