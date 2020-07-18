مواقف غريبة تحدث أحياناً خلال البث التلفزيوني المباشر، إما بسبب خلل فني أو سلوك غريب من الضيوف. لكن ما حدث مع المذيعة الأوكرانية ماريتشكا بادالكو كان مختلفاً، إذ فوجئت أثناء قراءتها نشرة الأخبار بسقوط سنها الأمامية، غير أنها تمكنت بحرفية من التقاطها بيدها وواصلت التقديم. ورغم أن القناة لم تنشر الفيديو على يوتيوب في البداية، إلا أن بادالكو نشرته على حسابها في «إنستغرام» (السبت) وأرفقته بتعليق: «لم أتوقع ردة فعل المشاهدين على ما حدث.. سعيدة بدعمكم.. حافظوا على هوائكم بكل الحالات». وكشفت بادالكو أنها أصلحت سنها قبل 10 سنوات، بعدما كسرته ابنتها بالخطأ.