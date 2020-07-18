لم تتجاوب ملكة جمال العالم السابقة نجمة «بوليوود» آيشواريا راي باتشان وابنتها للعلاج المنزلي بعد إعلان إصابتهما أخيرا بفايروس كورونا، ما أدى لنقلهما للمستشفى، وفق صحيفة «تايمز أوف إنديا» (السبت). يأتي ذلك بعد أسبوع من نقل حماها وزوجها أميتاب باتشان وأبهيشيك إلى مستشفى في مومباي، لتصبح عائلة «باتشان» أشهر شخصيات الهند المصابة بالوباء العالمي. وأكدت الصحيفة أن حالة آيشواريا (46 عاماً) وابنتها آراذيا (8 أعوام) ساءت مساء (الجمعة)، بينما لم ترد متحدثتها على مطالبات بالتعليق. يذكر أن آيشواريا راي عملت في عدد كبير من الأفلام الهندية، كما أنها سفيرة علامات تجارية لشركات عالمية بينها «لوريال» لمستحضرات التجميل.