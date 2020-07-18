كشفت رئيسة قسم الأمراض الجديدة في منظمة الصحة العالمية WHO ماريا فان كركهوف فجر (السبت) أن المناعة التي يكتسبها المتعافون من فايروس كورونا قد تمتد لأشهر. وقالت الخبيرة في فايروسات كورونا الأخرى مثل ميرس وسارس إن المناعة امتدت لدى مصابيهما لأكثر من 12 شهراً، وأضافت «لم نتحقق تماماً إذا كانت مقاومة فايروس كورونا المستجد ستكون لفترة مشابهة، كونه حديث الظهور». وأقرت ماريا: «يطور الذين يصابون بالفايروس ردة فعل مناعية وأجساماً مضادة توفر قدراً من الحماية في مواجهة العدوى مرة ثانية، لكننا لا نعرف مدى قوة هذه الحماية ولا فترة استمرارها». وأوصت بتتبع المرضى المتعافين وإخضاعهم لتحاليل الأجسام المضادة.