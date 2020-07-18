في جراحة امتدت لأكثر من 12 ساعة، أعلن فريق طبي صيني مكون من 100 طبيب ومساعد فصل شقيقتين ملتصقتين تبلغان 13 شهراً. ووفق صحيفة «ميرور أونلاين» البريطانية (السبت)، استمرت الاستعدادات للجراحة منذ ولادة الطفلتين في يونيو 2019 بعملية قيصرية بعد 33 أسبوعاً من الحمل، إذ تبين لأطباء مستشفى الأطفال مدينة هو تشي أنهما ملتصقتان. وعلى مدار 12 شهراً تابع نموهما أكثر من 20 طبيباً، فيما أكد قائد فريق الجراحة البروفيسور تران دونغ (79 عاماً) أن فرص شفاء تروك نهى وديو نهى كبيرة، غير أنهما سيبقيان فترة طويلة بالمستشفى قبل عودتهما لحياتهما الطبيعية.