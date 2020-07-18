تسارع جامعة أكسفورد البريطانية الخطى لإعلان أول لقاح ضد كورونا، إذ أكد باحثوها نجاحه في القضاء على الفايروس المستجد. ووفق صحيفة «ديلي تلغراف» البريطانية، أعاد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب التغريد عن تقرير بريطاني يظهر تفاؤلا باللقاح في مرحلته الثالثة والنهائية المنتظر إطلاقها في 27 يوليو الجاري، لإثبات نجاعته النهائية وخلوه من أي آثار جانبية، وسيكون متاحا في الأسواق نهاية سبتمبر القادم. ولم يطور اللقاح على أساس خلق أجسام مضادة فحسب، بل وتوليد الخلايا التائية القاتلة T Cells ما يشكل اختراقا علميا. وستنتجه شركة محلية بالتعاون مع الحكومة البريطانية، وسيتم تصدير ملياري جرعة للعالم حال نجاحه.