أعلن الادعاء العام الأمريكي اليوم (السبت)، امتلاكه مقطعاً مصوراً مسجلاً يظهر المساعد الشخصي المتهم بقتل أحد أصحاب شركات التكنولوجيا (33 عاماً) الذي تم العثور عليه مقطوع الأطراف في مسكنه الفخم في مانهاتن، وهو يشتري المنشار الكهربائي وأدوات التنظيف التي تركت بالقرب من الجثة.

وتم استدعاء تيريس هاسبيل (21 عاما) بعد منتصف الليل بقليل بتهمة القتل من الدرجة الثانية في مقتل فهيم صالح، الذي عثر عليه ابن عمه مقطوع الرأس والذراعين يوم الثلاثاء، وأمرت الشرطة باحتجاز هاسبيل دون إمكانية الإفراج بكفالة.

وتظهر كاميرا المراقبة في متجر للأدوات في صباح ذلك اليوم رجلا تتشابه مواصفاته مع هاسبيل وهو يشتري المنشار ومستلزمات التنظيف التي عثر عليها في الشقة الكائنة في الطابق السابع، وفقاً لوثائق المحكمة.

كما استعاد المحققون مقطعاً مصوراً أمنياً يظهر صالح وهو يخرج من مصعد يؤدي مباشرة إلى الشقة المكونة من غرفتي نوم، ويتبعه شخص مقنع يرتدي ملابس سوداء بالكامل، وفقاً لمسؤول إنفاذ القانون المطلع على القضية، والذي اشترط عدم الكشف عن هويته.

وتقول أوراق المحكمة إن صالح سقط على الأرض بعد أن تم صعقه بصاعق كهربائي.

وقالت الشرطة إن الضباط الذين هرعوا إلى مكان الحادثة وجدوا جذع صالح وعليه ملابسه وأكياس تحتوي على رأس وأذرع ومنشار كهربائي في غرفة المعيشة في شقته بمنطقة لوار إيست سايد.

وأظهر الفحص إصابة صالح بـ5 طعنات في الرقبة والجذع، وإصابات في ذراعه ويده اليسرى، وتم تقطيع ساقيه أسفل الركبتين، والكتفين، والرقبة، وفقاً لوثائق المحكمة.

وكان هاسبيل مديراً للشؤون المالية والشخصية لصالح، والتي شملت شركة خدمات الركاب في نيجيريا.

وكانت السلطات قد عثرت على جثة مؤسس شركة جوكادا النيجيرية، وهي تطبيق إلكتروني لخدمات نقل الركاب، مقطوعة الرأس والأوصال في شقة فاخرة بالمدينة وبجوارها منشار كهربائي.