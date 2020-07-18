كيف نتخلص من النعاس أثناء العمل؟

أكدت الباحثة في كلية الطب الأساسي بجامعة موسكو الدكتورة زهرة بافلوفا بأن الإفراط في تناول القهوة ومشروبات الطاقة ليس خيار أفضل لإيقاظ الجسم.

وتشير الدكتورة إلى أن وجود الشخص بالعمل وشعوره بالنعاس والرغبة في النوم، يعني بأن جسمه لا يأخذ قسطاً كافياً من الراحة.

وبحسب ما نقلته صحيفة «نوفوستي» بأن الدكتورة أكدت على أن أفضل حل لمشكلة النعاس في العمل، هو تحسين نظام النوم، مع بعض التمارين البدنية الخفيفة وشرب الماء. وتقول إن أفضل وسيلة فعالة وغير ضارة، هي النشاط البدني: المشي، الجري لمسافات قصيرة أو صعود السلالم بين طوابق المبنى، حيث إن جميع هذه النشاطات لا تلحق ضررا بالجسم، بل على العكس تنشطه، وترفع مستوى هرمون الكورتيزول في الدم وتخفض مستوى الإجهاد. كما يساعد الإكثار من تناول الماء في التخلص من النعاس، لأن الشخص يضطر بين فترة وأخرى للنهوض لقضاء حاجته.