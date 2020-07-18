تسجيل 529 إصابة جديدة بكورونا في ألمانيا

سجلت السلطات الألمانية خلال الـ 24 ساعة الماضية، 529 حالة إصابة جديدة بفايروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، والوفيات حالة واحدة.وأوضح معهد روبرت كوخ الألماني لمكافحة الأمراض المعدية وغير المعدية، أن إجمالي عدد حالات الإصابة بلغ 201 ألف و 372 حالة، والوفيات الناجمة عن الإصابة إلى 9083 حالة، بينما وصل عدد المتعافين إلى187 ألفا و 200 حالة.