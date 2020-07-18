منحت الملكة إليزابيث الثانية الكابتن توم مور، البالغ من العمر 100 عام، لقب «السير» اعترافا بجهوده لجمع التبرعات لصالح العاملين في مجال الصحة في بريطانيا خلال جائحة فايروس كورونا.

وجرت المراسم الرسمية (الجمعة) في قلعة ويندسور في الهواء الطلق.

وجمع المحارب المخضرم توم مور، الذي شارك في الحرب العالمية الثانية، مبلغا قياسيا قدره 33 مليون جنيه إسترليني (41 مليون دولار) عندما قطع 100 لفة داخل حديقته مستعينا بإطار للمشي في أبريل الماضي في مرحلة الاستعداد للاحتفال بعيد ميلاده الـ 100.

وأصبح توم مور بطلا قوميا في بريطانيا، كما أثار إعجابا كبيرا حول العالم، حيث واجهت الدول العديدة أوضاعا صعبة جراء فايروس كورونا.