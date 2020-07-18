نجح فريق طبي مكون من 100 طبيب في فصل فتاتين ملتصقتين تبلغان من العمر 13 شهرا في عملية جراحية استغرقت 12 ساعة متواصلة، وفق ما ذكرته صحيفة «ديلي ميل» البريطانية.

الفتاتان ماجيك، وبامبو، (التوأم الملتصق)، عانتا من الالتصاق على مدار 13 شهرا منذ ولادتهما في يونيو 2019 بعملية قيصرية، لكن الفريق الطبي تمكن أخيرا من فصل الفتاتين، وذلك بعد تخطيط من قبل 9 أطباء أساسيين بفصل التوأم.

ومن المقرر أن يساعد الأطباء الطفلتين على إعادة نمو مسالكهما الهضمية والجهاز البولي، وكذلك إغلاق الحوض بشكل فردي، خلال الأشهر الثلاثة القادمة.

ووفقا لما ذكرته صحيفة «ديلي ميل» بحسب موقع «اليوم السابع»، تشاركت الطفلتان في الحبل السري، ما جعلهن يعانيان من سوء التغذية الحاد، وأصبحتا بحاجة إلى رعاية صحية على مدار الساعة بعد ولادتهما.

وذكرت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية أن الاستعدادات للعملية الجراحية بدأت حينما ولدت الفتاتان الرضيعتان بعملية جراحية قيصرية بعد 33 أسبوعا من الحمل، حيث اتضح للأطباء بمستشفى الأطفال في مدينة هو تشي الصينية أن جسديهما ملتصقان. فيما أشار موظفو المستشفى إلى أن الرضيعتين التوأم ولدتا بصحة جيدة حيث بلغ وزنهما 15 كيلوغراما.