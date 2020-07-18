بعد نحو يومين من احتفال رئيسة وزراء الدنمارك ميت فريدريكسن بحفل زفافها، قطعت شهر العسل الذي تقضيه برفقة زوجها، للمشاركة في حضور قمة الاتحاد الأوروبي في العاصمة البلجيكية بروكسل.

ونشرت «فريدريكسن» صورتها عبر حسابها الرسمي على تطبيق «إنستغرام»، وهي على متن طائرة وترتدي بذلة تحمل اللون البرتقالي، والكمامة الوقائية من فايروس كورونا المستجد.

وعلقت رئيسة وزراء الدنمارك على الصورة، قائلة: «شكرًا لكم وتحياتي على تهنئتكم بحفل الزفاف.. شهر العسل والذهاب إلى قمة الاتحاد الأوروبي في بروكسل».

وكان مقررًا عقد حفل زفاق «فريدريكسن» من «بو تينبيرج» العام الماضي، لكن جرى إلغاء الزفاف بسبب الانتخابات، ثم اتفق الزوجان على الاحتفال بزفافهما يوم 18 يوليو الجاري من هذا العام، لكن جرى إلغاؤه أيضًا عندما استُدعيت ميت فريدريكسن إلى اجتماع المجلس في بروكسل.