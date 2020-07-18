أعلن باحثون في سنغافورة أنهم اكتشفوا أجساما مضادة تهاجم فايروس كورونا عبر 4 أماكن، وتحيده تماما.

جاء ذلك استنادا إلى نتائج توصل لها علماء من المركز الوطني للأمراض المعدية ووكالة العلوم والتكنولوجيا والبحوث بسنغافورة، بحسب موقع «روسيا اليوم».

وتشير النتائج العلمية، التي نشرتها مجلة «نيتشر كومينيكيشن»، ومجلة «ذا لانسيت»، إلى أن الأجسام المضادة يمكنها منع الفايروس من السيطرة على خلية بشرية في المقام الأول، أو منعه من التكاثر داخلها.

وأوضح الباحثون أن هذه النتائج يمكن أن تقود إلى اكتشاف لقاح أو التحقق من فعالية أحد اللقاحات.