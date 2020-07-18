قدمت دراسة جديدة المزيد من المعلومات بشأن المفيد والمضر من العلاجات في مكافحة مرض كوفيد-19 الناجم عن فايروس كورونا، من خلال أساليب تمنح نتائج يمكن الاعتماد عليها.

ونشر باحثان بريطانيان، (الجمعة)، بحثهما بشأن العقار الوحيد الذي ثبت أنه فعال، وهو «ستيرويد» زهيد الثمن، ويسمى «ديكساميثاسون».

ووجدت دراستان أخريان أن عقار علاج الملاريا، هيدروكسي كلوروكوين، لا يساعد المصابين بأعراض كوفيد-19 البسيطة.

وكانت معرفة العلاجات الضارة من الناجعة عرضة للتشكيك من خلال تجارب الأطباء والمرضى لعلاجات اعتمادا على أنفسهم أو عبر مجموعة من الدراسات الضعيفة التي لا تمنح إجابات شافية.

وكتب الطبيبان أنتوني فاوتشي وأتش كليفورد لين، من المعاهد الوطنية للصحة في دورية «نيو إنغلند جورنال أوف مدسين»، أنه «لكي يتحرك هذا المجال قدما، ولكي تتحسن نتائج المرضى هناك حاجة إلى تقليص عدد الدراسات الصغيرة التي لا تنتهي إلى نتائج محددة».

وقال الدكتور بيتر باخ، الخبير بسياسة الصحة بمركز سلون كيترنغ التذكاري لعلاج السرطان بنيويورك، إن الوقت قد حان لإجراء مزيد من الدراسات التي تقارن بين مزيج العلاجات والاختبارات.

الدراسة البريطانية التي قادتها جامعة أوكسفورد اختبرت نوعا من الستيرويد يستخدم على نطاق واسع لتهدئة الالتهابات، والذي يمكن أن يفاقم أو يصبح مميتا في مراحل لاحقة من كوفيد-19.

ومنح نحو 2104 مرضى العقار، وجرت مقارنتهم بـ4321 مريضا حصلوا على الرعاية التقليدية.

وكانت النتيجة أن العقار قلص عدد الوفيات بنسبة 36 % في المرضى الذين كانوا بحاجة لأجهزة تنفس توفي 29 % منهم مقابل 41 % من متلقي الرعاية التقليدية.

كما قلص العقار خطر الوفاة بنسبة 18 % في المرضى الذين كانوا فقط بحاجة إلى أكسجين تكميلي، فقد توفي 23 % من مستخدمي العقار منهم مقابل 26 % من المجموعة الأخرى.

إلا أنه يبدو أن العقار بدا مضرا في المراحل الأولى أو في حالات الإصابة البسيطة بالفايروس، فقد توفي 18 % من متلقي العقار مقابل 14 % من متلقي الرعاية التقليدية.

وكتب فاوتشي ولين يقولان إن إيضاح ما يفيد وما لا يفيد «سينتج عنه على الأرجح إنقاذ العديد من الأرواح».