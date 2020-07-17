عثر صياد في ماليزيا على سمكة تمتلك تضاريس تشبه ملامح فم الإنسان ووجهه، في واقعة غريبة أثارت دهشة الملايين عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وبدأت القصة عندما نشر مغرد عبر «تويتر» صورة تظهر السمكة ذات الفم البشري، وسرعان ما انتشرت الصورة بشكل سريع عبر شبكات التواصل.

وتظهر الصورة سمكة لها أسنان وشفتان ولثة مطابقة تقريبا لنظيرتها البشرية، مما يجعلها تمتلك ما يشبه وجه إنسان، بحسب صحيفة «مترو» البريطانية.

وذكرت وسائل إعلام محلية في ماليزيا، أن السمكة الجديدة من نوع «زناد»، وهي فصيل يضم أكثر من 40 صنفا معروفا من الأسماك.

ويعرف عن هذا النوع من الأسماك عدوانيته، لكن الصيادين يبحثون عنه لأنه مطلوب لأحواض أسماك الزينة بسبب ألوانه الزاهية.

وفي 2016، نال صياد روسي شهرة واسعة على مواقع التواصل بعد عرض حصيلة صيده التي شملت مخلوقات غريبة لم يعرفها البشر من قبل، من بينها أسماك بـ8 أرجل، وأخرى تتمتع بأسنان كالخناجر ولها عيون صفراء وحمراء.