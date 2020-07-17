لم يخطر على بال ستِّيني يقود دراجته في أحد شوارع ولاية فلوريدا، أن عليه الانتباه للزواحف الصغيرة على الطريق، إلا بعد اصطدامه بآخر ما تسبب في تعرضه لحادث مروري خطير.

وأُصيب الرجل بجروح متعددة في الرأس والذراع والقدمين نتيجة اصطدام دراجته الهوائية بسحلية ظهرت على الطريق بصورة مفاجئة، وتداخل جسمها بين الإطار وقابض الفرامل، ما تسبب في توقف الدراجة واندفاع الرجل من فوقها وسقوطه على الأسفلت.

ونشر مكتب شرطة مقاطعة مونرو في فلوريدا صوراً عبر صفحته الرسمية على موقع فيسبوك، تُظهر أثر حادثة التصادم الغريبة، والتصاق السحلية من نوع الإيغوانا في مقدمة الدراجة الهوائية.

ووفقاً لضباط الشرطة، فإن الرجل البالغ من العمر 62 عاماً، كان يقود دراجته الهوائية بالقرب من متحف كرين بوينت الطبيعي، عندما انطلقت السحلية الخضراء أمامه من منطقة عشبية مجاورة للطريق.

وذكر موقع «كليك أورلاندو» أن الرجل طريح الفراش بالمستشفى بعد خضوعه للعلاج بالغرز في رأسه وعلاج الجروح التي بذراعه وساقيه.

وتُعد الإغوانا من أنواع السحالي العاشبة المنتشرة بكثافة في جنوب فلوريدا، ولا يُعاقب قانون حماية الحياة البرية على قتلها في حدود استخدام الوسائل المناسبة لذلك