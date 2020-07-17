ظهر عروسان في كندا بشكل مضحك أمام ضيوفهما، بعدما انتهت محاولتهما أداء رقصة رومانسية جريئة أثناء التقاط صور زفافهما على حافة النهر، بسقوطهما في المياه.

وكانت لورا ويندورف طلبت من زوجها جوردان ديفاريز، أداء رقصة رومانسية شاهدتها في برنامج «الرقص مع النجوم» التلفزيوني، قبل ظهورها أمام ضيوف الحفل بمدنية فانكفوفر، لكن يبدو أن محاولتهما سارت بشكل خاطئ، بحسب ما ظهر في صور نقلها موقع «مترو» البريطاني.

وألقت لورا باللوم على زوجها الذي سقط معها في الماء دون أن يتمكن من منع سقوطهما معاً، واعترفت أنها كادت أن تبكي وهي تنظر لحال شعرها ومكياجها وفستان زفافها المبلل بالماء، إلا أنها قررت مواصلة الحفل بعد تغيير ملابسها.

وقالت العروس: «كنت قريبة من الصراخ، ولكن في تلك اللحظة تقدم نحونا شقيق زوجي ودخلنا في موجة من الضحك، ثم مسحت المكياج من وجهي وسحبت الدبابيس من شعري، وقررت أن أستمتع بباقي حفل زفافي».

وأضافت لورا: «يجب أن تتقبل ما يحدث لك، لن تكون الحياة دائماً كما تريد، ومن الواضح أنني كنت أرغب في التقاط صور جميلة مع غروب الشمس، ولكن بدلاً من ذلك حصلنا على قصة طريفة في يوم زفافنا».