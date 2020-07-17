فضيحة مدوية تكشفت أسرارها في الكويت مع الإعلان عن تورط مشاهير «مواقع التواصل» في شبكات غسل أموال لصالح جماعات وأحزاب مشبوهة، وفيما تمكنت أجهزة الأمن في الكويت من ضبط مجموعة منهم، بعد أشهر من الرصد والمتابعة في بضع مناطق في البلاد، قفزت إلى الواجهة جملة من التساؤلات حيال حالة البذخ التي تفشت في هذا الوسط تحديداً في مختلف دول المنطقة، ولمشاهير تغيرت حياتهم بطريقة جنونية، وصلت ببعضهم إلى شراء أساطيل من السيارات الفارهة والقصور والتهادي بالطائرات الخاصة، فيما أصبح الاستعراض بحجم الثراء الهائل ديدن الكثيرين منهم، ما أثار الريبة إزاء سرعة ثرائهم ونمو ثروتهم بطريقة تدعو للشك في سلامة مداخيلهم ومنطقية أجور إعلاناتهم والتحري عنها.

وزارة الداخلية الكويتية، قالت في بيان لها نشرته أخيراً عبر صفحتها الرسمية في تويتر: «إن الأجهزة الأمنية تمكنت من ضبط الشبكة بناء على تحريات تم رصدها على مدى أشهر وتتبع تحركاتهم في بضع مناطق في البلاد، وبعد اكتمال التحريات اللازمة تمت مداهمة موقع إقامة الرأس المدبر للشبكة الواقع في أحد الشاليهات بمنطقة بنيدر».

وأضافت الوزارة: "تمت مداهمة 4 مواقع أخرى يستخدمها المتهم وهي عبارة عن منزل، ومزرعة، وشقة في مدينة الكويت وأخرى في منطقة السالمية، وتفتيشها والتحفظ على العديد من الممتلكات التي تم العثور عليها في المواقع المذكورة».

وذكر البيان: «أنه تم القبض على أحد أفراد الشبكة في مطار الكويت الدولي قبل نجاحه في الهروب»، مبينا استمرار التحقيقات للكشف عن جميع أفراد الشبكة وإحالتهم إلى جهات الاختصاص بعد الانتهاء من التحقيقات.

ونوهت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية إلى الجهود المبذولة ضد جرائم مكافحة غسل الأموال ودفع رشاوى وأعمال مشبوهة من متحصلات الأنشطة غير المشروعة ما يلحق الأضرار الفادحة بالصالح العام للبلاد.

وكشفت صحيفة القبس الكويتية أن عدد مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي المتهمين بالقضية قد وصل إلى 10، فيما تشير الأنباء إلى أن عددهم سيتضاعف وبين هذه الأسماء وجوه معروفة وشهيرة.

ويرى مراقبون أن تغير مستوى ثراء كثير من «مشاهير مواقع التواصل» بسرعة هائلة، أثار الشكوك حول مداخيلهم، بشكل يدفع للتقصي عن مصادرها، لاسيما أن بعضهم كان يعيش حياة فارهة على طريقة تجار المخدرات ويتهادون في ما بينهم الطائرات الخاصة والقصور والسيارات المليونية، وتورط بعضهم في تجارة الممنوعات وألقي القبض عليه في وقت سابق.

هذه القضية التي كشفت عنها سلطات الكويت هزت عش الدبابير وفتحت باب الشك على مصراعيه في بقية دول الخليج والمنطقة حيال الرقابة على مشاهير مواقع التواصل!