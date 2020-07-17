تعددت الأسباب والتأجيل يتكرر. هذا حال عدد من نجوم الفن العرب هذه الأيام، بينهم المغني المغربي سعد لمجرد، الذي أرجأ بعض المشاريع الفنية، إذ كان بصدد إطلاق أحدث كليباته، غير أنه قرر التأجيل بعد سلسلة من الأحداث بينها فنية وأخرى بسبب التوقيت، فبعد أن أجبرته الجائحة على إلغاء تنفيذ أغان جديدة، قرر إرجاء كليب «عدى الكلام»، أولى أغنياته باللهجة المصرية، للمرة الثانية، حدادا على أرواح فنانين وافتهم المنية أخيرا. فيما أجل المغني المصري أحمد سعد إطلاق أغنيته الجديدة «100 حساب»، التي كان مقررا إطلاقها بالتعاون مع مغني المهرجانات حسن شاكوش، لأجل غير مسمى، بسبب رفض نقابة المهن الموسيقية المصرية مشاركته مع مغن غير مقيد بها.كما قرر المصري مصطفى قمر تأجيل تصوير الجزء الثاني من فيلم «حريم كريم» لحين انتهاء أزمة كورونا، بينما كان مقررا تصويره خلال الأيام القليلة الماضية. إلا أن قمر تراجع عن دخول استوديو التصوير خوفا من التقاط عدوى الفايروس المستجد، بعد عدة جلسات عقدها أخيراً مع الكاتبة زينب عزيز لبحث التفاصيل الأولية للعمل الذي يراهن عليه بعد نجاح الجزء الأول، ما دفعه لتكرار التجربة بشكل يليق به وبجمهوره.في سياق متصل، تقرر تأجيل طرح فيلم الرعب Halloween Kills لعام 2021، لحين استقرار الحياة، في ظل جائحة كورونا، والعودة الحذرة لافتتاح صالات العرض بشكل كامل. وذكرت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية، أن الفيلم الذي تجسد فيه دور البطولة النجمة جيمي لي كورتيز، تقرر تأجيل طرحه لعام كامل، بسبب مخاوف منتجيه من استمرار ارتفاع عدد المصابين بفايروس كورونا المستجد داخل الولايات المتحدة.