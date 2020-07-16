تمكنت رئيسة وزراء الدنمارك مته فريدركسن من الزواج أخيراً بعد تأجيل حفل زفافها مرات عدة؛ بسبب عامها الأول في المنصب الذي اتسم بانشغالها وتضمن جائحة فايروس «كورونا».ونقلت وسائل الإعلام الدنماركية زواج فريدركسن (42 عاماً) من المخرج والمصور بو تينغبرغ (55 عاماً) أمس (الأربعاء) في كنيسة ماغلبي التي ترجع إلى العصور الوسطى على جزيرة موين في جنوب شرقي الدنمارك.ونشرت فريدركسن صورة من زفافها على فيسبوك وكتبت «نعم» بالدنماركية تحتها إلى جانب قلب، وتظهر الصورة الزوجين حديثي الزواج سعيدين وهما يخرجان من الكنيسة.وذكرت صحيفة «أكسترا بلاديت» الدنماركية أن «الزفاف السري» للزوجين تضمن فقط قلة من المدعوين، بينهم رئيس الوزراء الدنماركي السابق بول نيرب راسموسن.وأدت فريدركسن اليمين كأصغر رئيسة وزراء للدنمارك في 27 يونيو 2019، لتصبح ثاني امرأة تتولى المنصب، وأجلت زفافها على تينغبرغ العام الماضي بسبب انتخابات 5 يونيو الوطنية التي انتهت برئاسة حزبها الديموقراطي الاجتماعي لحكومة أقلية.وأعلنت فريدركسن الشهر الماضي أنها ستحتاج إلى تأجيل زفافها للمرة الثانية بسبب تعارض موعده مع قمة للاتحاد الأوروبي.