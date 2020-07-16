أعلنت شركة سعيد محمد البسامي الوكيل الحصري لسيارات جيتور في المملكة العربية السعودية إطلاق الموديل الجديد من السيارة الرياضية متعددة الاستخدامات جيتور X70,X70S، وذلك في حفل أقامته بمركزها الجديد في طريق المدينة بجدة، حضره نخبة مميزة من عملاء الشركة وكذلك من العاملين في قطاع الإعلام والصحافة، وأهم الوجوه البارزة والمؤثرة في وسائل التواصل الاجتماعي.

تخلل الحفل إلقاء كلمات ترحيبية بالضيوف وشرح مفصل عن مواصفات سيارة جيتور الجديدة والفاخرة، التي تم الكشف عنها في وقت سابق من قبل الشركة الصينية العريقة شيري، التي تعتبر من أهم وأكبر الشركات المصنعة للسيارات الصينية في العالم، وذلك خلال فعاليات معرض جوانجتشو العالمي للسيارات.

واليوم تفخر شركة سعيد محمد البسامي بإطلاق هذه السيارة في المملكة العربية السعودية بأسعار منافسة وببرامج تمويلية متعددة.

وفي هذا السياق، عبر الشيخ سعيد محمد البسامي في كلمته خلال حفل الافتتاح عن تفاؤله الكبير بإطلاق العلامة التجارية لسيارة جيتور في المملكة، الذي سيسهم في خلق فرص عمل جديدة للشباب السعودي من خلال المراكز التي تم افتتاحها وكذلك الخطط التوسعية المستمرة للشركة.

وأكد البسامي ثقته بنجاح برنامج التحول الاقتصادي في المملكة الذي ساهم في توسيع استثمارات الشركة خلال السنتين الماضيتين، كما دعا الشركات الأجنبية لزيادة استثماراتها في المملكة بالمشاركة مع الشركات المحلية والاستفادة من الفرص الاقتصادية الموجودة حالياً.

كما عبّر رئيس مجلس الإدارة سلطان سعيد محمد البسامي عن سعادته بإطلاق هذه السيارة الفخمة والرائعة التي تعد إضافة جديدة لسوق السيارات في المملكة، والتي استطاعت خلال فترة قصيرة أن تحقق مبيعات ممتازة لما تتميز به من جمالية في التصميم وقوة في الأداء وجودة في الصنع، ضمن أسعار تنافسية مدروسة إضافة إلى خدمات ما بعد البيع التي وفرتها شركة البسامي في ما يخص الصيانة والضمان وقطع الغيار.

وفي هذا الصدد، تحدث الرئيس التنفيذي لشركة سعيد محمد البسامي للسيارات وائل إبراهيم مصطفى، موضحاً أن الشركة حرصت على منح جميع العملاء صيانة مجانية لمدة ثلاث سنوات أو 60.000 كم، أيهما يأتي أولا، إضافة إلى الضمان المصنعي الذي يمتد إلى خمس سنوات أو 150.000 كم، أيهما يأتي أولا، الشيء الذي يدل على الجودة المصنعية الكبيرة لهذه السيارة، وإضافة إلى ذلك، تقدم الشركة خدمة المساعدة على الطريق المجانية لمدة خمس سنوات وكيلومتر مفتوح.

وأوضح وائل إبراهيم أن الشركة استطاعت خلال الأشهر القليلة الماضية افتتاح مجموعة من المراكز الخاصة بالمبيعات والصيانة في المدن الرئيسية في المملكة لتلبية الطلب الكبير عليها، ليصل عددها إلى ستة فروع مع استمرار العمل للوصول إلى 12 فرعاً.

وتابع: «إننا نعتمد على تعظيم مفهوم قيمة جيتور لدى عملائنا في المملكة عن طريق فريق عمل احترافي مدرب في مجال المبيعات والتسويق والصيانة وقطع الغيار يقدم أرقى أنواع الخدمات وبمواصفات عالمية، وبذلك تكون شركة سعيد محمد البسامي قد نجحت في خططها الاستراتيجية الخاصة بالانتشار والتوسع في جميع مدن المملكة».

يذكر أن جيتور هي العلامة الفاخرة لشركة شيري وتتوفر في المملكة بطرازين الأول X70 والثاني طراز رياضي X70S، وصممت السيارة بشكل فائق مع العناية بأدق التفاصيل التي تهم عشاق سيارات الـ SUV مع الاهتمام بالجودة والابتكار من جميع الجوانب، بتصميم خارجي ملفت للأنظار.

ويحمل تصميم جيتور X70 كمّاً كبيراً من التفاصيل التي تم الاهتمام بها بدقة، وتبدأ من شبك التهوية كبير الحجم ذي التصميم النجمي الرائع، مع إطار سميك من الكروم، ويتوسط الشبك شعار «JETOUR» الذي يعبر عن الهوية المستقلة لهذه السيارة الفاخرة.

وتأتي الأضواء الأمامية بتصميم انسيابي يمتد على الجوانب مع خطوط حادة وتصميم عملاني مدروس، وهي تعمل بشكل كامل بتقنية LED مع الأضواء النهارية DRL، أما أضواء الضباب فلها تصميم مختلف رباعي الأضواء يضفي لمسات جمالية للصدام الأمامي الذي جهز بالحساسات الأمامية.

ومن الجانب هناك خطوط انسيابية حادة وقوية تمنح السيارة من الجوانب مظهراً رياضياً ثلاثي الأبعاد، وتم إضفاء لمسات من الفخامة عليه بواسطة قضبان الكروم التي تتماشى مع التفاف النوافذ الجانبية للسيارة، ولمزيد من الجمال يتوفر في الخلف جناح مدمج أعلى الباب الخلفي، إضافة إلى الروف راك على السقف، والجنوط جاءت بتصميم مصقول مقاس 20 أنش من الألمنيوم وتتميز بخفة الوزن والتهوية السريعة وتسهم في الإقلال من استهلاك الوقود وسلامة القيادة وتتوفر بعدة تصاميم، أما العجلات فهي من مقاس 225 / 45R20.

وتبلغ أبعاد الطراز 4720 ملم للطول، 1900 ملم للعرض، وارتفاع 1710 ملم مع قاعدة عجلات بطول 2745 ملم، وجهزت السيارة بفتحة سقف بانورامية واسعة 1.1 متر مربع.

والسيارة من الخلف حصلت على تصميم هادئ وجميل وهناك سبويلر سفلي مشتت للهواء، كما جُهزت السيارة بمصابيح خلفية جميلة جدا منحت السيارة المظهر الرياضي الفخم إضافة إلى الحساسات الخلفية ومخرجي العادم على كلا الجانبين لتعزيز الشعور الرياضي للسيارة، مع حساس بالقدم لفتح الباب الخلفي للسيارة.

التصميم الداخلي

جاء التصميم الداخلي لمقصورة جيتور X70 وX70S معبراً عما أسست العلامة الفاخرة عليه، فهي مترفة ومليئة بالتجهيزات والمواد الراقية، والمراتب مصنوعة من الجلد، كهربائية، قابلة للتعديل 6 بالنسبة للسائق و4 وضعيات بالنسبة للراكب الأمامي، بألوان مدروسة ومتباينة مع تطريز بألوان أخرى وتطعيم من الكروم المطفي في الديكور الداخلي للسيارة، ويتوفر بالسيارة شاشتان، الأولى بقياس 12.3 أنش للعدادات، والأخرى للنظام الترفيهي بقياس 10 أنش مدمجتين مع بعضهما البعض، مع مجموعة صوتية راقية من بايونير 6 سماعات ولوحة كبيرة الحجم للتحكم بالنظام المناخي تعمل باللمس، و4 كاميرات برؤية 360 درجة مع خاصية التسجيل ونظام وسائط متعددة مستقل والعديد من الوظائف المميزة والبلوتوث، مع إمكانية ربط الجوال بنظام «Mirroring».

وتوفر السيارة وضعيات جلوس مريحة للركاب بفضل قاعدة العجلات الطويلة (2745 ملم)، حيث يمكن بالطبع جلوس 5 ركاب بكل راحة، كما تتوفر السيارة بصف ثالث من المقاعد.

القلب النابض لجيتور محرك 1.5 لتر مع شحن تيربو

تمتلك جيتور X70 الفاخرة الجديدة محركا بسعة 1.5 لتر مع شحن تيربو وتقنية الحقن المباشر للوقود مع ناقل حركة مزدوج بـ6 سرعات، ويخرج المحرك 156 حصانا مع عزم يصل إلى 230 نيوتن.متر، وسعة خزان الوقود 55 لترا، وتتميز السيارة باقتصادية استهلاك الوقود 1 L / 13.6 KM من نوع 91.

وجهزت السيارة بنظام تعليق من نوع ماكفرسون في الأمام، مع نظام متعدد الوصلات في الخلف، ومقود كهربائي.

وتعتبر سيارة جيتور الأفضل في فئتها في العزل الصوتي الذي يصل إلى 36 ديسيبل، وتتميز السيارة بالنوافذ الخلفية وفتحة السقف البانورامية المعزولة من المصنع بعزل حراري يصل إلى 70%.

السلامة والأمان

استخدم في صناعة السيارة الفولاذ عالي الصلابة وبنسبة تصل إلى 70%، وجهزت بمجموعة واسعة من أنظمة الحماية والأمان. وتتوفر بالسيارة بشكل أساسي الوسائد الهوائية التي تشمل كل الركاب أمامية وخلفية وجانبية. إضافة إلى قفل كرسي الأطفال. ولزيادة الأمان يتوفر بالسيارة مانع تشغيل المحرك وقفل مركزي للأبواب، والسيارة تعمل بنظام البصمة باللمس، ويتوفر فيها نظام مراقبة ضغط الإطارات TPMS ونظام التحذير عند مغادرة المسار LDWS.

أنظمة الفرامل متطورة جدا وفيها نظام ABS نظام الفرامل المانعة للانغلاق، ونظام EBD لتوزيع قوة الفرامل، ونظام مساعدة الفرامل BAS، وأيضاً نظام التحكم بالجر TCS، إضافة إلى نظام الثبات الإلكتروني ESP، ونظام الفرامل الإلكتروني أثناء الانتظار EPB، وأيضاً Auto Hold Function / وظيفة التثبيت التلقائي ونظام التحذير للنقاط العمياء ووظيفة التثبيت التلقائي Auto Hold Function.

ولمزيد من الفخامة والراحة جهزت السيارة بنظام التشغيل باللمس ومثبت سرعة وحساس لفتح الشنطة الخلفية.

ندعوكم لزيارة معارض سعيد محمد البسامي جيتور «JETOUR» للتمتع بمشاهدة هذه السيارة الفخمة والتعرف على مواصفاتها بشكل أقرب.