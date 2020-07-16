من المتوقع أن تصدر محكمة مصرية، اليوم الخميس، حكما في القضية التي رفعها الطيار المصري أشرف أبو اليسر، والذي اتهم فيها النجم محمد رمضان بنشر مقاطع تسيء له، مطالبا بتعويض مليوني.

وذكرت الدعوى أن الفنان محمد رمضان استغل صورة مع موكله فى الترويج لنفسه بنشر فيديو كليب لأغنية جديدة له سماها «مش بتفتش فى المطار»، مستغلًا صورة الكابتن طيار أشرف أبو اليسر فى مشهد استعراضى فى قيادة الطائرة، ما أدى إلى إلحاق الأضرار الجسيمة المالية والأدبية له.

وفي وقت سابق قال الطيار أشرف أبو اليسر، إنه سيتقدم بالتماس إلى سلطة الطيران المدنى لإعادة النظر فى عقوبة إيقافه من الخدمة، بعد سماحه للفنان محمد رمضان بالتصوير فى قمرة قيادة الطائرة.