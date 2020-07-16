ذكرت السلطات الصحية في الصين اليوم أنها سجلت إصابة واحدة جديدة بفايروس كورونا في البر الرئيسي في نهاية يوم 15 يوليو انخفاضا من ست حالات في اليوم السابق.والإصابة الجديدة حدثت لمسافر قدم من الخارج. وكانت كل الحالات الجديدة الست في اليوم السابق حالات وافدة أيضا.وبهذا يبلغ إجمالي عدد الإصابات بفايروس كورونا في البر الرئيسي 83612 إصابة، بينما ظلت حصيلة الوفيات عند 4634 دون تغيير.