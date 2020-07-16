أعلن موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» اليوم (الخميس) تعرض عدد من الحسابات لشخصيات مشهورة لاختراق، مشيرا إلى أنه يقوم بتحليل المعلومات بهذا الشأن وسيصدر بيانا قريبا.

وتعرضت حسابات عدد من كبار السياسيين ورجال الأعمال على تويتر، منها حساب نائب الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن، ومايك بلومبيرغ، ومغني الراب الأمريكي الشهير كاني ويست؛ للاختراق الإلكتروني. كما تعرضت حسابات مشاهير آخرين منها الحسابان الرسميان للمليارديرين بيل جيتس، وإيلون ماسك، وحساب شركة أبل، وشركة أوبر، للاختراق أيضا، إذ طلبت الحسابات تبرعات عبر العملة الرقمية (بيتكوين)، حيث جرى حذف تلك التغريدات من الحسابات بسرعة.

وقالت «تويتر» في بريد إلكتروني إنها تنظر في الأمر وستصدر بيانا في وقت قريب.