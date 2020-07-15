كشفت مصادر مطلعة هوية «الرجل الأخضر» المتسلل إلى مدينة الإنتاج الإعلامي، إذ تبين أنَّه مزارع من محافظة البحيرة، ونجح في التسلل داخل المدينة قبل أن يخلع قميصه ويدهن جسّده باللون الأخضر، حيث تم رصدّه من خلال كاميرات المراقبة وبيده سلاح أبيض كبير، أصاب به فردين من الأمن الإداري وفر هاربا، قبل أن تلاحقه الشرطة وتطلق عليه الرصاص ليسقط جثة هامدة، فيما أمرت النيابة العامة بتشريح الجثة واستكمال التحقيقات. ونشرت صحيفة «اليوم السابع» المصرية صورة المقتحم قبل مقتله.وانتقل خبراء الأدلة الجنائية لإجراء معاينة موقع حادث مقتل ما عرف بـ«الرجل الأخضر»، إذ تحفظوا على عينة من دماء القتيل ورفعوا البصمات وعاينوا السلاح الأبيض بحوزته، إضافة إلى التحفظ على فوارغ الطلقات النارية، تمهيدا لإعداد تقرير وتقديمه للنيابة العامة التي تباشر التحقيق. وأمرت الجهات المختصة بتفريغ كاميرات المراقبة بمحيط واقعة اقتحام القتيل لمدينة الإنتاج الإعلامي، للوقوف على ظروف وملابسات الواقعة، ومعرفة كيفية دخوله لمدينة الإنتاج، وكيفية التعامل معه.