أعلنت السلطات الإيطالية اكتشافها سلالة جديدة من فايروس كورونا أكثر شراسة، انتقلت من سياح صربيين مصابين وصلوا إلى مدينة فينيتو الأسبوع الماضي. ووفق صحيفة «لا ريبوبليكا» الإيطالية (الأربعاء)، أكد خبراء أن درجة فايروسيته عالية وأكثر عدوانية ومختلفة عن المسجلة في جبال الألب منذ بداية انتشار الفايروس المستجد. وأجرت سلطات «فينيتو» الصحية اختبارات سريعة لكشف النتائج الإيجابية المحتملة لمنع المزيد من الإصابات في بلد تتحسب العواقب الصحية والاقتصادية بعد أن بدأت بالتعافي. بدورها طالبت وزارة الصحة الإيطالية بتقييم التوصيات الحديثة لمنظمة الصحة العالمية، والتي تشير إلى إمكانية مغادرة المصابين العزل خلال 10 أيام من ظهور الأعراض.