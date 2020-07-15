فوجئ جراحون يابانيون بدودة حية في لوز فتاة (25 عاماً)، إثر شكواها من التهاب في الحلق وألم باللوزتين، بعد 5 أيام من تناولها وجبة «ساشيمي» (أسماك نيئة شبيهة بالسوشي). ووفق CNN عثر الفريق الطبي على دودة بطول 1.5 بوصة 3.81 سنتيمتر تعيش داخل اللوزة اليسرى، وباستئصالها تبين أنها من النوع المستدير الذي يقتات على الأسماك، ما يرجح أن الفتاة تناولتها ضمن الوجبة النيئة. وحذر الأطباء من تناول وجبات الأسماك غير المطهية أو نصف المطهية، كونها بيئة خصبة لمثل هذه الديدان التي تتعلق غالباً بمنطقة الحلق بدلا من الوصول للأمعاء، ما يسبب آلاما وتهيجا وسعالا مستمرا.