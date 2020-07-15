جدل واسع أثاره طرد معلمة من قاعة اختبار الثانوية العامة بإحدى المدارس التونسية، بسبب لون «أحمر الشفاه» الصارخ وملابسها «الكاجوال»، على حد تعبير إدارة المدرسة. ووفق RT (الأربعاء)، طالب متداولو التواصل بتعويض المعلمة مريم بوزيد عن تعسف ثانوية محافظة الكاف شمال العاصمة، كونه مخالفاً للقانون الذي يضمن حرية اللباس. فيما كتبت بوزيد على حسابها في «تويتر»: «طردت لأن زميلي المراقب الثاني في قاعة الاختبار شكا مظهري، وطلب تغييري، فحققوا له مراده.. لكني حقيقة لا أستوعب ما يحدث في بلدي.. وكيف تحيزوا واستجابوا لمرجعية زميلي المتخلفة». واختتمت: «كيف يُمكننا العيش في ظل هذا الانحطاط أساساً؟».