أجرت وزارة الدفاع الروسية ومركز نيكولاي غاماليا للأبحاث في علم الأوبئة والأحياء الدقيقة، التجارب السريرية الأولى للقاح تجريبي ضد فايروس كورونا المستجد، إذ أُعلن اليوم (الأربعاء) إكمال التجارب التي بدأت في منتصف يونيو في مستشفى عسكري مرموق في موسكو على مجموعة من المتطوعين، تتألف بشكل رئيسي من جنود روس ومن مدنيين، بلغ عددهم 18 شخصا.

وأشار البيان إلى أن مجموعة ثانية من المتطوعين تضم 20 شخصاً تلقوا اللقاح التجريبي يوم 23 يونيو، هم حاليا في العزل في المستشفى تحت إشراف طبي.

ووفقا لـ«العربية.نت»، فإن من المخطط له إنجاز المهمة بالكامل بحلول نهاية يوليو الجاري، فيما أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم، أن المتطوعين الـ18 أنهوا مشاركتهم وغادروا المستشفى، بعدما أمضوا 4 أسابيع في المستشفى بعد تلقيهم اللقاح في 18 يونيو حيث خضعوا لفحوصات يومية، إذ كان الهدف الرئيسي للتجربة على هذه المجموعة التحقق من سلامة اللقاح وتحمل جسم الإنسان لمكوناته، وظلت وظائفهم الحيوية خلال هذه الفترة في حدود المعدل الطبيعي دون تسجيل أي آثار أو مضاعفات خطيرة غير مرغوب فيها.