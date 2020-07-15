ضمن أنشطة المسؤولية الاجتماعية ببنك الجزيرة، واستمراراً للجهود المبذولة لتخفيف آثار أزمة كورونا، يواصل البنك مساهماته المجتمعية ومسيرته في دعم متضرري الجائحة، إضافة إلى دعم الأسر المنتجة في مختلف مناطق المملكة.

وقد بادر بنك الجزيرة بتوقيع عدة اتفاقيات مع جهات غير ربحية لتصنيع (40.000) كمامة قماشية من صناعة الأسر المنتجة دعما لهم، حيث تم توزيعها في عدد من مناطق المملكة على مستفيدي الجمعيات الخيرية والمراكز الإيوائية التابعة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

وشمل نطاق التوزيع عدداً من المدن والمحافظات، شملت: الخبر، الدمام، أبها، خميس مشيط والأفلاج، إضافة إلى عدد من محافظات منطقة الرياض، فضلاً عن المراكز الإيوائية.

وقد أفاد رئيس مجموعة المسؤولية الاجتماعية الدكتور فهد العليان بأن هذا العمل يأتي استمراراً لجهود البنك المبذولة للمساهمة في تخفيف آثار كورونا، واستكمالاً لما مضى من مشاريع إغاثية ودعم بالأدوات طبية سبق تنفيذها خلال الأشهر القليلة الماضية، مضيفا أن بنك الجزيرة لن يألو جهداً في خدمة الوطن وأبنائه والمتضررين من هذه الجائحة بشكل خاص عبر مشاريعه وبرامجه.